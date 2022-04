Um golo de Kevin de Bruyne (70’) deu esta terça-feira o triunfo (1-0) ao Manchester City sobre o Atl. Madrid na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, numa partida em que os espanhóis se limitaram a defender.









O Manchester City, com João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, cedo mostrou que pretendia controlar o jogo. Com um futebol fluído e muita posse de bola encostou o Atl. Madrid às cordas. O médio português ainda chegou a reclamar uma grande penalidade, mas tanto o juiz como o VAR deixaram o lance prosseguir.

Já os colchoneros, com João Félix a titular, não tremeram com a avalanche ofensiva do City. Aliás, mostravam-se mesmo confortáveis na defender. Félix e Griezmann passaram mais tempo a defender do que a atacar.









Leia também Diogo Jota coloca Liverpool nas meias-finais da Taça de Inglaterra A equipa de Pep Guardiola apresentava no final da primeira parte cerca de 70 por cento de posse de bola, mas mostrava dificuldades em ferir um adversário que foi a Inglaterra com um único objetivo: trazer a decisão da eliminatória para Madrid.

No segundo tempo, os ataques surgiram mais acutilantes. Os colchoneros foram mais criteriosos, mas os citizens foram mais eficazes e colocaram-se em vantagem num golo do capitão Kevin de Bruyne, após assistência de Phil Foden. Uma vantagem curta mas importante para o jogo em Madrid.