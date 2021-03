Ladrões assaltam casa de Di María e sequestram familiares do jogador durante jogo do PSG

O futebolista internacional argentino ex-Benfica Ángel Di María abandonou este domingo o campo na derrota do Paris Saint-Germain na receção ao Nantes (2-1), ao saber que a casa em que vive tinha sido assaltada, com a família no interior.

À volta da hora de jogo, o diretor desportivo Leonardo abordou o técnico da equipa, o argentino Mauricio Pochettino, que chegou mesmo a descer do terreno de jogo para a conversa.

Di María, que até tinha estado no primeiro golo dos parisienses, foi imediatamente substituído, acompanhado pelo treinador até ao balneário, descobrindo depois o que se tinha passado.

Segundo o jornal francês L'Équipe, a casa do avançado argentino foi assaltada com as duas filhas e a mulher no interior, tendo ficado retidas pelos assaltantes, numa noite em que, avança a mesma fonte, a casa de outro atleta dos campeões franceses, o brasileiro Marquinhos, também foi atacada.

Segundo o mesmo jornal, este assalto foi direcionado à habitação do pai do 'capitão' do emblema parisiense.

A casa de Marquinhos, também jogador do PSG, foi assaltada na noite deste domingo e a família sequestrada, revela a imprensa francesa.O Paris Saint-Germain perdeu a possibilidade de igualar o Lille no topo da Liga francesa de futebol, ao ser surpreendido na receção ao 'aflito' Nantes e perder por 2-1, no encerramento da 29.ª jornada da prova.

Os parisienses, que contaram com o internacional português Danilo Pereira entre os titulares, adiantaram-se no marcador aos 42 minutos, através do alemão Julian Draxler, só que os 'canários' operaram a reviravolta na segunda parte.

Randal Kolo não enjeitou a 'oferta' de Kylian Mbappé e empatou o jogo aos 59 minutos, antes de Moses Simon, aos 71, consumar a reviravolta do Nantes, que deixou a zona de despromoção e subiu ao 18.º posto, de acesso ao 'play-off' de manutenção.

Por seu lado, o PSG segue no segundo lugar, com 60 pontos, em igualdade com o Lyon, terceiro, mas desperdiçou a possibilidade de igualar o líder Lille (63), que horas antes tinha empatado 0-0 no Mónaco.