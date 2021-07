O excesso de opções para o lado esquerdo da defesa deve levar o Sporting a abrir a porta de saída a Antunes até ao fecho do mercado, apurou oO jogador, de 34 anos, pouco jogou esta pré-temporada (só esteve no primeiro duelo com a equipa B) devido a lesões, mas nos dois últimos encontros já tinha sido dado como apto e mesmo assim não foi utilizado.