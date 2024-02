Leão acerta contas pela medida grande

À terceira foi de vez. Depois do empate, em Braga, na primeira volta da presente Liga (1-1) e da derrota na meia-final da Taça da Liga (0-1), em Leiria, o leão acertou as contas com os bracarenses, em casa, à chuva, e não esteve para brincadeiras: goleou, por 5-0, e repetiu os desfechos dos últimos dois confrontos em Alvalade.

Os números finais não deixam grandes dúvidas quanto à superioridade leonina, mas levam-nos a afirmar que são exagerados, não que o desempenho minhoto nos primeiros 45 minutos seja credor dessa opinião, mas especialmente pelas dificuldades causadas aos leões desde o recomeço até ao momento em que Álvaro Djaló (70’) falhou o 1-2 na cara de Adán. Só que, até se chegar a esse período, houve muita coisa para contar.

Tendo presente o sufoco vivido em Leiria, na Taça da Liga, os minhotos mostraram algum atrevimento inicial e isso foi aquilo que o Sporting mais desejava: ter mais espaço para trocar a bola e poder, como se verificou, bloquear Zalazar e Moutinho. Quando Víctor Gómez fez o ‘passe de morte’ para Trincão, o Sporting passou a jogar como gosta: veloz, atrevido, com triângulos ofensivos nas duas alas, colocando a bola à mercê do ‘viking’. Depois, com o segundo golo (Eduardo Quaresma está em grande momento) muitos pensaram em goleada, mas ao jogar-se de forma mais pausada isso foi bom para os forasteiros, mas com o leão sempre a tudo controlar.

A segunda parte trouxe um Sporting na expectativa e essa atitude levou a que o Sp. Braga estivesse perto de reduzir. Primeiro Adán negou o golo a Djaló (disparo de cabeça) e depois o espanhol fez o mais difícil. Só que o futebol castiga: na resposta à chance minhota, Trincão (71’) assistiu o sueco para o 3-0, dois minutos após, Bragança fez o 4-0, completando Nuno Santos a ‘manita’ a cinco minutos do final.

E assim se acertaram as contas, o que não apaga a vitória bracarense na Taça da Liga, mas garante um leão poderoso, faminto de ganhar, jogar bem e a ter o título sempre em ponto de mira.