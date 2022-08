Leão com azia vê campeão fugir no Clássico do Dragão

O Sporting saiu do Dragão com uma enorme azia. Uma derrota pesada frente ao FC Porto que deixa os leões a cinco pontos do campeão nacional, com apenas três jogos disputados.



Grujic (lesionado) e Matheus Nunes (vendido ao Wolverhampton) foram baixas de vulto nos dois meios-campos. Se Morita, do lado do Sporting, já era a opção esperada, Bruno Costa, no FC Porto, foi a surpresa no onze de Conceição, que viu os leões começarem melhor. Morita teve a primeira chance, mas o remate com o pé esquerdo esbarrou no poste.







Reagiu de imediato a equipa de Rúben Amorim, com Trincão a rematar para grande defesa de Diogo Costa. Logo a seguir, o guardião do FC Porto viria a parar de forma vistosa o cabeceamento de Gonçalo Inácio.



Foi um FC Porto eficaz e com Diogo Costa a brilhar aquele que bateu o Sporting, que mostrou fragilidades defensivas e poucas soluções ofensivas.



Positivo e negativo

+ Muralha na baliza

Diogo Costa foi importante e decisivo. O titular dos portistas e da seleção nacional teve três grandes defesas em momentos-chave. Nos descontos do primeiro tempo, após o 1-0 e a terminar, quando encheu a baliza para travar Fatawu.



- Poucas soluções

A venda de Matheus Nunes e a lesão de Paulinho mostram um Sporting com poucas soluções de qualidade . Muitos miúdos no banco de este sábado, mas ainda muito verdes para estas andanças. O plantel precisa de ser reforçado até final do mês.



FC Porto vence 'clássico' com o Sporting e isola-se no topo da I Liga Leia também Arbitragem: Difícil mas competente

Dois amarelos que ficaram por mostrar logo a abrir para Zaidu e Neto. No 1-0, Nuno Almeida acertou: leões não têm razão ao reclamar falta de Taremi sobre Adán. Bem na expulsão a Porro e no penálti sobre Galeno que resultou no 3-0.



Vermelho tira Porro do próximo jogo

O cartão vermelho mostrado a Pedro Porro afasta-o automaticamente do próximo jogo do Sporting, a ter lugar no Estádio José Alvalade, frente ao Desp. Chaves.



Taremi sem penálti na supertaça desta época

No Mais Sport deste sábado, por lapso é contabilizado um penálti sofrido por Taremi na Supertaça desta época em que não havia falta sobre o avançado iraniano.



Quatro grandes defesas fazem de Diogo Costa o homem do jogo

João Mário – Boa exibição do lateral-direito. Centro decisivo para o 1-0.

Pepe – Ultrapassado em velocidade várias vezes, melhor em trabalho posicional.

Marcano – Jogo seguro, outro, do defesa espanhol. Carmo vai ter que esperar.

Zaidu – Muito trabalho para travar as ‘motas’ do Sporting que lhe apareciam.

Bruno Costa – O marcador de serviço das bolas paradas. Sem grande resultado.

Uribe – Travou um bom duelo com Ugarte e depois marcou o penálti do 2-0.

Otávio – Levou muita porrada e tentou sacar um penálti aos 25’. Dinâmico.

Pepê – Outro bom jogo do extremo. Exerce várias tarefas no esquema tático.

Taremi – Intervenção importante no 1-0. Saiu lesionado na coxa. Esforçado.

Evanilson – Inaugurou o marcador com um golo que se limitou a empurrar para a baliza. Deu muito trabalho aos defesas adversários.

Galeno – Sofreu o penálti e marcou-o para o 3-0.

Eustáquio – Para refrescar o meio-campo.

Diogo Costa - O FC Porto venceu por 3-0 mas foi o guarda-redes internacional português a fazer a diferença. Fez quatro defesas decisivas.

T. Martínez – Sem tempo.

Wendel – Nada a realçar.

Veron – Marcou, mas o golo foi anulado.



Matheus quis reinar no dragão mas as tropas falharam-lhe

Adán – Talvez a pior exibição pelo Sporting. Sai mal no golo de Evanilson e no penálti cometido sobre Galeno.

Neto – Dois bons cortes não disfarçam a falta de velocidade e falhas posicionais.

Coates – Não foi o esteio do costume. Deixou Evanilson sozinho no 1-0 e desposicionou-se no 2-0.

Gonçalo Inácio – Atento nas dobras. Quase marcava de cabeça aos 45+4’.

Porro – Desastrado, falhou muitos passes e não rematou aos 57 quando estava bem posicionado. Fez uma grande defesa, o único problema é que não é guarda-redes...

Matheus Reis - Foi sustendo as investidas adversárias pelo seu lado e ainda tentou ajudar no ataque, como no passe açucarado para Trincão.

Ugarte – Lutou muito e ficou sem forças.

Morita – Começou bem, mas foi se apagando. Acertou uma bomba no ferro aos 11’.

Trincão – Quase marcava aos 45+3’. Bons pormenores.

Pote – Noite apagada. Não fez a diferença a atacar e perdeu-se no meio-campo.

Edwards – Não fez nada digno de registo.

Nuno Santos – Entrou com vontade.

Rochinha – Esforçado.

St. Juste – Entrou para ajudar a evitar a goleada.

Fatawu – Isolado, permitiu a defesa de Diogo Costa.

Esgaio – Nada a dizer.



"Este Foi um jogo de Champions"

"Este foi um jogo de Champions", afirmou o treinador do FC Porto. "Duas excelentes equipas, com bons jogadores e muito bem treinadas", referiu Sérgio Conceição na entrevista rápida após o jogo. O treinador azul-e-branco explicou que a equipa do FC Porto tentou "aproveitar algumas fragilidades do Sporting". "Fomos muito pressionantes e inteligentes em muitas fases do jogo", reforçou, reconhecendo que antes de o FC Porto ter inaugurado o marcador "o Sporting atirou uma bola ao poste". Sérgio Conceição, que assumiu que se houvesse uma taça para a azia ele ganhava "de caras", deixou depois elogios ao adversário de ontem. "Não deixámos sair o Sporting com perigo, com os seus jogadores rápidos. É uma equipa muitíssimo bem treinada e com muita qualidade", disse Conceição, elogiando o seu guarda-redes (Diogo Costa) e o avançado Taremi.



"Foi mais mérito do FC Porto"

"Resultado pesado? Penso que foi mais mérito do FC Porto na pressão que fez porque o nosso jogo baseia-se em construir muito detrás. O FC Porto tentou encostar-nos. Quisemos sempre jogar. Não tivemos esse aspeto de sobrevivência. Mérito para o FC Porto na pressão que fez", disse Rúben Amorim.



"Sofremos um golo novamente em cima do intervalo. Depois, na 2ª parte, tentámos ir para cima do FC Porto, não conseguimos fazer golo e os momentos voltaram a estar contra nós. O Porro faz penálti quando tem de deixar a bola entrar porque ficamos com menos um", acrescentou o treinador do Sporting.



"Quisemos dominar sempre o jogo. Cada um faz a sua avaliação e eu faço a minha. Há que fazer essa avaliação a frio. Não vai dar bago nenhum, já passámos por vários momentos, este é mais um que vamos ultrapassar", disse o técnico.