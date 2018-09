Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão domina sem Nani

Internacional português ficou na bancada após o amuo em Braga, mas Jovane Cabral e Raphinha encarregaram-se de fazer esquecer essa ausência no onze.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting regressou este sábado às vitórias com um triunfo dominador sobre o Marítimo (2-0) e aproximou- -se dos rivais FCP e Benfica.

José Peseiro castigou Nani, que saiu amuado na derrota com o Sp. Braga, e nem sequer o convocou. Assistiu ao jogo da bancada. E a resposta dos jogadores leoninos não podia ter sido melhor, pois ninguém deu pela falta de Nani.



Jovane Cabral ficou com o lugar do capitão. Um lugar merecido, conquistado com suor e trabalho. E a aposta de Peseiro demorou apenas 10 minutos até ser ganha. A irreverência, o pulmão e a visão de jogo de Jovane resultaram num passe longo para Raphinha, que recebeu a bola e arrancou isolado para a baliza. Acabou travado em falta pelo guarda-redes Abedzadeh. Bruno Fernandes revelou grande frieza e colocou os leões em vantagem.



Um golo que trouxe tranquilidade aos jogadores leoninos. Com um futebol longe de merecer nota artística, mostrou um futebol eficaz. Baseado na luta, na garra, na solidariedade de toda a equipa. Aliás, ficou patente, pelo empenho demonstrado, que os jogadores estão com Peseiro na decisão de castigar Nani.



O esforço dos leões acabou por resultar no segundo golo. Um lance confuso na área, onde os defesas insulares não conseguiram aliviar a bola após um livre de Raphinha. Montero, astuto, conseguiu rematar para o fundo da baliza, fazendo o seu primeiro golo desta temporada.



O domínio leonino era incontestável. Os insulares não conseguiam construir jogo. A melhor ocasião de golo foi mesmo um cruzamento de Rodrigo Pinho que Acuña intercetou, negando um golo fácil a Danny.



Na etapa complementar, o resultado pesou no subconsciente dos jogadores leoninos. Foram-se encolhendo para defender a vantagem. O cansaço apoderou-se de alguns jogadores-chave dos leões. O Sporting perdeu o domínio, mas nunca o controlo do resultado. Teve menos bola, mas a verdade é que os insulares nunca colocaram à prova o guarda-redes Salin. A equipa do Sporting demonstrou que há vida para além de Nani, apesar do valor incontestável do jogador, e está a dois pontos dos dragões e a um das águias.



Peseiro: "Estamos unidos"

"Estamos unidos."Esta foi a mensagem de José Peseiro para o universo sportinguista quando questionado sobre o caso Nani. "Nunca nos vamos queixar dos ausentes. Jogámos com apenas três titulares [Coates, Acuña e Bruno Fernandes] da época passada", referiu o treinador do Sporting no final do jogo com o Marítimo.



"Foi uma vitória justa", disse Peseiro, que já pensa na deslocação ao terreno do Vorskla Poltava para a Liga Europa. "Quinta-feira temos um jogo importante."