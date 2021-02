Leão em fuga na frente

Só mesmo para quem Pote! Dois golos de Pedro Gonçalves deram ao Sporting uma vitória segura na casa do Marítimo, o que permitiu vingar a derrota na Taça de Portugal e ainda alargar a diferença para os rivais - o FC Porto fica a seis pontos e o Benfica a 11. Amorim mantém o discurso, mas o leão não é só candidato ao título. É mesmo o principal.E Rúben até mostra que não está para brincar. Pediu Paulinho e logo colocou a titular o avançado que custou 16 milhões - bem vistas as coisas, nem sequer 0,1% da fortuna pessoal de Faiq Bolkiah, sobrinho do sultão do Brunei, em estreia esta sexta-feira a suplente do Marítimo.O antigo atleta do Sp. Braga começou ativo e ameaçou a baliza adversária num cabeceamento aos 8’. Mas o posto de goleador do Sporting, pelo menos para já, tem dono. Pedro Gonçalves, Pote para o futebol, foi lançado em profundidade por Gonçalo Inácio. À saída de Amir, respondeu com um belíssimo túnel a juntar a tantos outros que existem na Madeira. Baliza aberta e 0-1 aos 9’.O planeamento de Amorim saía na perfeição, não só na parte ofensiva, como na forma como amarrou todo o processo do Marítimo. Ao intervalo, os homens da casa tinham zero remates à baliza, zero cantos e até zero foras de jogo. Zerinho. Já o Sporting podia ter aumentado pelo incansável Pedro Porro.A segunda parte começou exatamente da mesma forma que a primeira. Paulinho a dar o primeiro aviso, de calcanhar, e Pedro Gonçalves a atirar lá para dentro. Remate instantâneo a responder a um cruzamento de Antunes. Foi o 14º tiro certeiro do rei dos golos do campeonato.O Marítimo bem mexeu, mas pouco, na prática. Coates ia controlando e o único lance de perigo dos madeirenses foi anulado por fora de jogo. Entrou ainda João Pereira, o tal ‘ranhoso’, como apelidou Rúben Amorim, a tempo suficiente de ver um cartão amarelo. O treinador dos leões sorriu no banco. E tem motivos para isso. Se ele não o diz, digo eu: este Sporting é muito candidato ao título. Venha a segunda volta.Pote, Porro, Palhinha e até Paulinho. Não se escreve Sporting sem ‘p’. Se os dois primeiros fazem uma ala de luxo, o médio voltou bem ao onze titular e o ex-Sp. Braga quase marcou.Depois de ter derrotado o Sporting com um decisivo Rodrigo Pinho na Taça, o Marítimo viu-se órfão do avançado brasileiro e foi totalmente inofensivo na hora de atacar.Hugo Miguel beneficiou de um jogo completamente tranquilo. Palhinha ainda esboçou um protesto de penálti, sem qualquer sentido. De resto, o árbitro não teve muito que fazer. Foi só deixar andar.Como não podia deixar de ser, Rúben Amorim foi questionado no fim do jogo sobre as vantagens pontuais para FC Porto (6 pontos) e Benfica (11). "Há que lembrar que há o Sp. Braga também. Tudo pode acontecer. Estamos na 1ª volta [terminou esta sexta-feira]. Segunda volta pode ser ao contrário. Vamos pensar jogo a jogo", disse o treinador do Sporting, mantendo a recusa de assumir o favoritismo na luta pelo campeonato: "Nem no título falo, quanto mais sem derrotas."O técnico falou ainda da estreia do reforço Paulinho: "Ele veio de uma lesão, depois recuperou. Ainda não tinha feito muitos jogos, mas é clara a capacidade que ele tem de nos dar outras coisas. Vai ter de trabalhar muito. É mais um jogador do plantel, mas enriquece muito a nossa equipa e nós estamos felizes por ele."Amorim elogiou, ainda, a exibição da equipa: "Tivemos muita segurança, não perdemos bolas na construção. Não me lembro de nenhuma ocasião do Marítimo. Foi uma vitória mais do que justa."Claro que é importante ganhar pontos aos rivais, mas não vamos para além do jogo a jogo", disse Pedro Gonçalves. Além de elogiar Paulinho, que "é muito bom jogador, mais um para nos ajudar", o médio desejou as melhoras a Nanu."Eles marcaram primeiro, depois valeu o talento e a qualidade. Tiraram-nos a nossa criação, as nossas saídas, não conseguimos ligar o nosso jogo", disse no final Milton Mendes, técnico do Marítimo, que somou a quarta derrota seguida.