O Sporting subiu a parada para garantir Gyokeres. Os leões vão pagar ao Coventry perto de 24 milhões de euros, incluindo objetivos, de fácil concretização.



Segundo o canal Sky Sports, as negociações entre as duas partes estão na reta final, podendo o acordo ficar definido nas próximas horas. Parece, assim, fechado um negócio que se arrasta há várias semanas, com a equipa inglesa a mostrar-se intransigente em relação ao valor pedido aquando da primeira abordagem.









