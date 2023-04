Leão tropeça na luta pela Champions ao empatar com o Arouca

O Sporting atrasou-se este domingo na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões ao empatar em casa com o Arouca, por 1-1, depois de ter falhado uma grande penalidade por Pote e atirado duas bolas aos ferros.









Amorim optou por poupar Morita, que começou no banco, com Pote a fazer dupla no meio-campo com Ugarte, e Gonçalo Inácio, que foi substituído por Diomande. Uma alteração forçada foi a entrada de Arthur para o lugar de Edwards (ver peça ao lado). E os leões até entraram com um futebol fluido, mas cego no ataque. Chermiti foi a peça mais ofensiva, mas está longe de convencer. Mesmo assim, é ele quem salta com Galovic, que acaba por tocar com o braço na bola. Após ter sido consultado o VAR, foi assinalado penálti. Pote acabou por permitir a defesa do guarda-redes com um remate denunciado e fraco.

Os leões acusaram a perdida e os arouquenses acreditaram que podiam sair com pontos. Num lance de contra-ataque, o corte de Diomande acaba por sobrar para Antony que fez o 1-0. Um balde de água fria com muitos assobios para a equipa.





Na etapa complementar, entrou Morita e com ele o perigo. O japonês tem um desvio de cabeça à trave, com Chermiti a falhar na recarga.





O Arouca fechava o caminho da baliza com uma defesa com seis elementos, com os laterais a encostarem-se aos centrais e os extremos a baixarem. Os leões carregavam, mas a defesa reforçada chegava para as encomendas.





Contudo, o Sporting foi sempre mais perigoso e um desvio de Chermiti, num livre de Pote, levou a bola ao poste para desespero das hostes leoninas. O leão apertava, mas sofria. Até que Pote foi rasteirado em falta por João Basso. Caiu com algum teatro, mas na hora de marcar o castigo máximo não perdoou. Estava feito o empate. Um mau ensaio para o jogo com a Juventus na quinta-feira.





Uma oportunidade e um golo. Muralha defensiva afinada e intransponível, com o guarda-redes De Arruabarrena a defender um penálti de Pote com o resultado ainda empatado a zero.Um penálti falhado (Pote) e duas bolas aos ferros revelam bem o desacerto ofensivo dos leões. Chermiti tem de fazer muito mais e este Sporting precisa de um avançado. Adaptar Coates não é solução.Bem ao assinalar a grande penalidade por mão de Galovic num lance com Chermiti. No segundo penálti, Pote caiu com algum teatro mas foi tocado por João Basso. Amorim foi expulso por protestos.Rúben Amorim foi este domingo expulso, à passagem do oitavo minuto do tempo de compensação da 2.ª parte. O treinador do Sporting envolveu-se numa confusão com o banco do Arouca, que também teve um dos seus adjuntos expulsos pelo árbitro.É a primeira vez que Rúben Amorim vê o cartão vermelho esta época no campeonato e deverá ser castigado pelo Conselho de Disciplina com um jogo de suspensão. Dessa forma, não estará no banco na deslocação do Sporting a Guimarães, no dia 24.