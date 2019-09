Leonardo Jardim na mira de Frederico Varandas para ser técnico do Sporting

Frederico Varandas já terá conversado com Leonardo Jardim com vista ao regresso do atual técnico do Mónaco ao Sporting, apurou oAmigos de longa data e com laços reforçados após a passagem do técnico pelo Sporting em 2013/14, Frederico Varandas nunca escondeu a ambição de voltar a trabalhar com o treinador.A verdade é que a entrada de Leonel Pontes para o lugar de Marcel Keizer é uma situação temporária e sujeita aos resultados obtidos. Ou seja, tanto pode continuar até ao final da temporada, como pode terminar já a seguir ao jogo com o Boavista no Bessa, na próxima jornada.No entanto, a situação periclitante de Leonardo Jardim, de 45 anos, no Mónaco pode ajudar a concretizar esse sonho de Frederico Varandas. O treinador português ainda não venceu na Liga francesa, em que regista dois empates e duas derrotas e ocupa o penúltimo lugar da tabela classificativa.É certo que o técnico tem um vencimento elevado, mas é aqui que a amizade de ambos pode ajudar a desbloquear esse entrave. Além disso, pode haver um acrescento nos prémios por objetivos.Um golo de Vietto permitiu ontem ao Sporting vencer o V. Setúbal em jogo particular disputado em Alcochete. Rodrigo Battaglia já efetuou os 90 minutos, depois de quase um ano de paragem devido a lesão.Jovane Cabral e Stefan Ristovski fizeram tratamento e treino condicionado no relvado, enquanto Fernando realizou trabalho de ginásio, inserido num programa de correção de desequilíbrios musculares.Flávio Nazinho, da equipa de sub-17, foi ontem chamado pela primeira vez aos trabalhos do plantel principal do Sporting.