Lesão e vermelho dão impulso aos algarvios

O Portimonense foi ao terreno do P. Ferreira vencer por 3-0, num jogo em que tudo correu mal à equipa da casa na primeira parte.





Logo aos 15 minutos, Gaitán – a estrela pacense – lesionou-se e foi substituído por Zé Uilton. Dois minutos depois, o brasileiro tem uma entrada violentíssima sobre Anderson e foi expulso (mas só depois de o árbitro João Pinheiro ver as imagens do VAR). Os algarvios passaram a controlar as operações e chegaram ao golo por intermédio de Yago. O Paços ainda reagiu, mas os lances de bola parada nunca resultaram.