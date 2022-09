Julian Draxler é a bomba dos últimos dias do mercado. O campeão do Mundo pela Alemanha (2014) está em Lisboa desde ontem e hoje assina pelo Benfica, depois de passar por uma exaustiva bateria testes médicos para despistar qualquer problema, ou não fosse ele muito propenso a lesões.



O alemão, de 28 anos, chega por empréstimo de um ano do PSG, com o Benfica a pagar cerca de 2,5 milhões de euros e a suportar uma pequena parte dos 7 milhões de euros anuais limpos que o extremo/médio-ofensivo recebe de salário.









