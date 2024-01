Liga de clubes lembra um dos futebolistas "mais consagrados"

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lamentou esta segunda-feira a morte do antigo futebolista, treinador e dirigente alemão Franz Beckenbauer , considerando-a uma perda para a modalidade.

"A Liga Portugal lamenta profundamente a morte de Franz Beckenbauer, uma das figuras mais consagradas da história do Futebol mundial (...) e endereça as mais sentidas condolências a toda a sua família, antigos companheiros e adeptos", referiu o organismo, em comunicado divulgado no site oficial.

Na mesma nota, a LPFP salientou o "legado indelével" de Beckenbauer, "que irá ficar para sempre na retina de todos aqueles que tiveram o privilégio de o ver em ação, recebendo a alcunha de Kaizer".

"Foi também conceituado treinador e ainda presidente do Bayern Munique", recordou a Liga de clubes.

Também o presidente da LPFP, Pedro Proença, deixou uma nota na sua páginal oficial na rede social Facebook.

"Franz Beckenbauer fará sempre parte do imaginário do Futebol. Vencedor do Campeonato do Mundo como jogador e treinador, a morte do 'Kaizer' deixa um vazio irreparável. Ficará, contudo, para sempre o legado de uma das maiores lendas do Futebol mundial. Em nome da Liga Portugal, expresso as mais sentidas condolências pelo desaparecimento de uma das maiores figuras da história do Futebol", escreveu Proença.

O antigo futebolista e treinador alemão Franz Beckenbauer morreu no domingo, aos 78 anos, informou hoje a família do 'Kaiser'.

Beckenbauer conquistou o título de campeão do mundo pela 'mannschaft' como jogador, em 1974, e como selecionador, em 1990, feito também alcançado por Mário Zagallo (falecido na sexta-feira), pelo Brasil, e Didier Deschamps, pela França.

Antigo defesa e médio, conquistou a Bola de Ouro em 1972 e 1976, e ergueu três Taças dos Clubes Campeões da Europa pelo Bayern Munique, clube ao qual presidiu entre 1994 e 2009.