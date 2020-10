Liga de clubes recebeu 102 pedidos de inscrição a três horas do fecho do mercado

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu esta terça-feira a documentação associada a 102 pedidos de inscrição de jogadores até às 21h00, quando faltavam três horas para terminar o mercado de transferências em Portugal.

Na terceira atualização do dia, publicada às 22h00, o organismo indicou mais duas renovações, 22 inclusões nos plantéis e 20 transferências, entre as quais o médio João Mário, que regressou ao Sporting cedido pelos italianos do Inter Milão, e o defesa Jean-Clair Todibo, emprestado pelos espanhóis do FC Barcelona ao Benfica.

Os 'encarnados' inscreveram ainda os avançados Facundo Ferreira e José Gomes, enquanto o FC Porto incluiu o defesa Inácio Santos, o médio Luizão e o dianteiro Marius Mouandilmadji, enquanto o Sporting de Braga inseriu o guarda-redes Tiago Pereira, o defesa Diogo Figueiras e os médios Denisson Silva, Eduardo Teixeira e Rafael Assis.

Já o Belenenses SAD, registou os reforços Jordan Van der Gaag, Pedro Álvaro e Zé Vítor, além de ter inserido nas provas profissionais Chano Boukholda, Chima Akas, Dieguinho, Eduardo Kau, Francisco Varela e Gonçalo Silva, tendo Gil Vicente garantido Diogo Silva, o Boavista oficializado Cristian Lima e o Rio Ave incluído Ahmed Said e Jaime Pinto.

Welthon está ao dispor do Vitória de Guimarães, que acolheu Miguel Luís, o Marítimo juntou o reforço Santiago Irala às inscrições de Joyce Anacoura e Marcelinho, e o Paços de Ferreira incluiu Bernardo Martins e renovou com Simão Bertelli.

Quanto à II Liga, Amessan e Idris assinaram pelo Sporting da Covilhã, Avto e Moustapha Seck chegaram ao Leixões, Hugo Oliveira e Pedro Alves ingressaram na Oliveirense, Caio Carioca transferiu-se para a Académica e João Meira entrou no Cova da Piedade.

Martín Rodríguez passou a representar o Académico de Viseu e Armin Hodzic é a mais recente inscrição do Estoril-Praia, num defeso em que Lawrence Ofori e Rúben Gonçalves rumaram por empréstimo ao Arouca e ao Vilafranquense, respetivamente.

Na informação divulgada ao final da tarde, a LPFP já tinha acusado a receção da documentação ligada a 42 pedidos de inscrição, entre as 12:30 e as 18:00, incluindo o defesa Malang Sarr, cedido pelos ingleses do Chelsea ao FC Porto, e o companheiro de setor Diogo Queirós, que terminou a ligação aos 'dragões' e assinou pelo Famalicão.

O Benfica inseriu no plantel o defesa Branimir Kalaica, os médios Martin Chrien e Tomás Azevedo e os avançados David Barrero, Diogo Almeida, Kevin Csoboth e Vasco Paciência, enquanto o Sporting também inscreveu atletas excedentários, como o guarda-redes Diogo Sousa, os defesas Bruno Gaspar, Gonçalo Costa, Ivanildo Fernandes, Lumor Agbenyenu e Tiago Ilori, o médio Bruno Paulista e o avançado Rafael Camacho.

Até às 12h30, a Liga de clubes tinha indicado apenas quatro inclusões nos plantéis e 12 transferências, sobressaindo as aquisiçõesdo defesa português Fábio Coentrão e do avançado Tobias Zarate por Rio Ave e Famalicão, respetivamente, ao passo que o Vitória de Guimarães inscreveu Jhonatan Luiz, Suan Besic e Óscar Estupiñán.

A LPFP prevê comunicar a última atualização às 01h00 de quarta-feira, com os contratos de trabalho e de formação desportivos rececionados até às 23h59 de hoje.