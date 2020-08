Lindelöf atraiçoa Bruno Fernandes na Liga Europa

O Sevilha venceu ontem na Alemanha o Manchester United, por 2-1, e está na final da Liga Europa. Após algum desacerto de Bruno Fernandes e companhia, a experiência da formação espanhola na prova veio ao de cima e o apuramento ficou selado na reta final de um encontro que ficaria marcado por acesa discussão, em português vernáculo, entre um ex-leão, Bruno Fernandes, e uma ex-águia, Lindelöf.O Man. United quis tomar as rédeas da partida, disputada no RheinEnergie, em Colónia, tentando impor o ritmo que mais lhe convinha. Rashford assumia-se constantemente como um perigo para a defesa do Sevilha e na sequência de uma jogada individual sofreu falta para penálti. Bruno Fernandes pegou na bola e não falhou (9’), fazendo o 8º golo na Liga Europa. Nunca um português foi tão mortífero na prova. Estava tudo a correr de feição à formação inglesa, que podia ter ampliado a vantagem por Fred, com um remate à entrada da área. Porém, o Sevilha, dirigido por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, arregaçou as mangas e empatou aos 26 minutos: Suso correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Reguilón.Na segunda parte, o jogo entrou numa toada mais tática e foi decidido por um detalhe. Melhor, por um erro. Aos 78’, Navas teve todo o tempo para cruzar e De Jong, sozinho na pequena área, limitou-se a encostar para o golo. Lindelöf atraiçoou Bruno Fernandes, que abrira o ativo, e a equipa. O sueco fica mal no lance, acabando por levar uma reprimenda de Bruno Fernandes. O sueco não gostou e demonstrou que não se esqueceu do português. "Vai-te f... filho da p...", disse. Os red devils ficaram desorientados e não evitaram a derrota.O Sevilha, que defrontará na final o vencedor do jogo de hoje entre o Inter e Shakhtar, de Luís Castro, já venceu a prova cinco vezes.