Lionel Messi regressa aos treinos no PSG após 'castigo'

O futebolista Lionel Messi regressou esta segunda-feira aos treinos no Paris Saint-Germain, seis dias depois de ter sido suspenso pelo clube devido a uma viagem à Arábia Saudita, sem o consentimento do campeão francês.

"Leo Messi de regresso a treino hoje de manhã", informou o clube na sua conta na rede social Twitter, numa mensagem acompanhada de uma fotografia do jogador argentino com a bola no treino.

O clube tinha aberto um processo disciplinar na terça-feira da última semana, depois de Messi ter falhado o treino da véspera, após a derrota frente ao Lorient (3-1), no campeonato, e ter sido visto na Arábia Saudita.

O jogador campeão do mundo pela Argentina teria seguido viagem para a Arábia Saudita, ao abrigo de um contrato com o gabinete do turismo daquele país e por desconhecer, segundo justificou mais tarde, que haveria treino na última segunda-feira.

"Primeiro quero pedir desculpa aos meus companheiros e ao clube. Sinceramente pensei que íamos ter um dia de folga depois do jogo, como aconteceu nas semanas anteriores", afirmou Messi, num vídeo divulgado nas redes sociais.

Messi, que cumpre a segunda época no Paris Saint-Germain e está em final de contrato, não deverá, segundo a imprensa, continuar ligado ao campeão francês.

O PSG, que lidera o campeonato, com mais seis pontos do que o Lens, a quatro jornadas do fim, conta com os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha.