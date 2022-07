O Liverpool definiu Matheus Nunes como prioridade para a nova temporada e prepara-se para iniciar as negociações com o Sporting com vista à sua contratação. O preço, segundo apurou o CM, já está estabelecido pela SAD leonina: 45 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos.



Jurgen Klopp já viu o seu Liverpool reforçado com o avançado uruguaio Darwin Nuñez (ex-Benfica), o médio-ofensivo português Fábio Carvalho (ex-Fulham) e o lateral-direito escocês Calvin Ramsay (ex-Aberdeen).









