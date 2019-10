Livres de Pépé evitam história do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães perdeu (3-2) esta quinta-feira no Emirates, com o Arsenal, em jogo da 3ª jornada do Grupo F da fase de grupos da Liga Europa.A equipa vitoriana esteve prestes a fazer história, mas nos minutos finais sofreu dois golos de livre apontados por Pépé. Ainda assim, foi a primeira vez que a equipa de futebol de um clube português marcou aos ‘gunners’ naquele anfiteatro.O V. Guimarães entrou no jogo muito personalizado, a jogar no campo todo, e surpreendeu o Arsenal logo aos 9 minutos, quando Edwards recebeu um passe de Victor Garcia e bateu Martínez. Os londrinos só despertaram a partir dos 20 minutos e empataram por Martinelli, num lance em que Miguel Silva abordou mal um cruzamento.Os minhotos reagiram bem a este contratempo e o empate não durou muito. Davidson recuperou a bola quase a meio-campo, correu para a baliza e atirou ao poste, com Bruno a fazer a recarga para o 1-2. Um primeiro tempo de grande qualidade dava vantagem à equipa de Ivo Vieira ao intervalo e fazia acreditar na possibilidade de fazer história.No reatamento o Vitória voltou perigoso, com Poha a falhar o terceiro golo da sua equipa. O Arsenal reagiu de novo tardiamente, mas chegaria a novo empate por Pépé na transformação exemplar de um livre direto a 10 minutos dos 90.Miguel Silva negou o golo a Martinelli logo a seguir, numa altura em que os ingleses pressionavam de forma mais intensa e os vitorianos já tinham dificuldades em sair para lances de ataque e até de contra-ataque. No último minuto, Pépé gelou os mais de 2600 vitorianos que estiveram no Emirates, marcando o 3-2.