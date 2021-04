O forte jogo aéreo de Lucas Mineiro é um dos pontos que Jorge Jesus aprecia no médio-defensivo do Gil Vicente e que pode levar à sua contratação pelo Benfica no próximo no mercado de transferências, apurou o CM.O próprio técnico das águias já tinha dado a entender isso quando o Benfica foi a Barcelos vencer, por 2-0, em dezembro, para a Liga. "Conheço o Lucas [Mineiro] do Brasil, é muito forte ...