Lucas Veríssimo espera estar em pleno no mês de setembro e assim ser um reforço importante para o técnico Roger Schmidt na nova temporada.



Ao que o CM apurou, o defesa-central brasileiro do Benfica regressou há poucos dias a Portugal, depois de ter estado algum tempo no seu país, para iniciar a fase final de recuperação à grave lesão contraída em novembro do ano passado no joelho direito.









Ver comentários