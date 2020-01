Luís Filipe Vieira não quer mais reforços no Benfica

O Benfica já não está no mercado em busca de reforços para inscrever até final desta semana, altura em que fecha o período de inscrições na Liga. A decisão, apurou o CM, foi tomada por Luís Filipe Vieira, que entende não serem precisos novos jogadores para atacar o que resta da época.

O presidente da SAD fez saber internamente que o plantel reúne todas as condições para atacar os objetivos propostos: vencer o campeonato, a Taça de Portugal e fazer boa figura na Liga Europa. Uma decisão que tem a ver com diversos fatores.





Desde logo, o avanço pontual na classificação da Liga. O líder das águias, sabe o CM, não considera que haja motivos para relaxar – e tem feito repetidos avisos internos de que não podem ser concedidas facilidades nos jogos –, mas está ciente de que a vantagem retira pressão compradora. O regresso de Rafa, depois de ter estado lesionado, é dado como exemplo da profundidade do plantel.Outro motivo tem a ver com o inflacionamento do valor de mercado de alguns ‘alvos marcados’ pela SAD. Nomeadamente o médio Bruno Guimarães (Benfica não cedeu às exigências do Ath. Paranaense e não foi além dos 20 milhões de euros) e também o defesa-central Robin Koch (jogador do Friburgo), cuja aquisição foi colocada em situação de espera.

Vieira apenas admite voltar a comprar até final da semana se, porventura, surgir algum negócio de ocasião. Neste mês, o Benfica contratou o médio Weigl e o avançado Yony González.

Águias questionam linhas de fora de jogo

O Benfica, através da sua newsletter diária, criticou a intervenção do VAR (Bruno Esteves) no lance do golo invalidado a Pizzi em Paços de Ferreira, no domingo. Segundo os responsáveis do clube da Luz, "não é claro que as linhas para aferir a existência, ou não, de fora de jogo tenham sido bem colocadas". As águias queixam-se ainda de um pretenso penálti por assinalar sobre Rúben Dias. O Benfica ganhou 2-0.