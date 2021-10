"Criei aqui uma dimensão incalculável. Projetei o Benfica para o mundo e ainda não consegui acabar o que pensei. Todos sabem o que se passou, nunca lesei nem roubei o Benfica.” Estas foram as primeiras declarações públicas de Luís Filipe Vieira depois da demissão do cargo de presidente do clube, em julho, em consequência da detenção no caso Cartão Vermelho.