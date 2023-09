‘Luvas’ de Pedro Pinho travam saída de Taremi do FC Porto

Marcha-atrás na saída de Taremi para o Milan. A entrada em cena do empresário Pedro Pinho, muito próximo da esfera de interesses do FC Porto, acabou para travar o negócio. Gianlucca Di Marzio, especialista em mercado de transferências, fez, na manhã de quinta-feira uma publicação nas redes sociais onde dava conta de que estava tudo certo entre clubes. Faltava apenas decidir as comissões e salário.O jornalista escreveu até que sem a dita comissão a esse empresário o negócio não se realizaria. Minutos depois emendou. Retirou o nome do empresário e mudou o texto. A nova publicação dizia apenas que um empresário próximo do FC Porto exigia uma comissão mais alta do que a que estava prevista.

Tal como oavançou na edição de quinta-feira, Taremi, que é detentor de 15 por cento do seu passe, tinha abdicado de ganhar alguns milhões de euros para facilitar o negócio com o Milan. Prescindia da sua parte na expectativa de se mudar para um clube onde viesse a ganhar um salário superior. Ao final do dia, Vítor Baía, administrador da SAD, admitia que o negócio ainda pode avançar.Iván Jaime oficializou na quinta-feira a ligação ao FC Porto. O médio-ofensivo espanhol de 22 anos, que se destacou ao serviço do Famalicão nas duas últimas temporadas, assinou por cinco épocas, ficando assim ligado em emblema do dragão até 2028.“Desde que soube do interesse do FC Porto, um clube conhecido em todo o Mundo, decidi que queria vir para cá a todo o custo. Aconteceu e estou muito feliz por isso”, disse aos canais de comunicação do clube o jogador que na presente época não chegou a fazer qualquer jogo pelo Famalicão, no que terá sido uma decisão pessoal.“Vai ser muito bom trabalhar com Sérgio Conceição e tenho muita vontade de aprender mais coisas”, acrescentou Iván Jaime, que reforça o FC Porto por pedido expresso do treinador à SAD dos azuis-e-brancos.O FC Porto recusou abordagens do Nice (Liga Francesa) e Sevilha (Liga Espanhola) por David Carmo. A informação é avançada por Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em questões de mercado.