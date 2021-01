Má fase apressa reforços no Sporting

A eliminação da Taça de Portugal e o empate com o Rio Ave para a Liga deixaram visíveis as poucas opções do plantel do Sporting, aumentadas por três casos de Covid-19 no plantel. Desta forma, sabe o, a direção de Frederico Varandas vai acelerar o processo de contratação de reforços.A duas semanas do fecho do mercado, Rúben Amorim – embora nunca o tenha afirmado publicamente – já fez saber que pretende mais um defesa-direito e mais um avançado. Os casos de infeção de Nuno Mendes, Neto e Sporar vieram enfraquecer ainda mais um plantel já de si curto.A preocupação é maior nesta fase e quando os leões têm um calendário apertado. Já terça-feira enfrentam, nas meias-finais da Taça da Liga – um dos objetivos da época após o afastamento na Taça de Portugal –, o FC Porto. Amorim não vai poder contar com o trio de infetados, mas já terá à disposição Feddal, que cumpriu castigo, sexta-feira, contra o Rio Ave (1-1). O jogo está a ser preparado com todos os cuidados, até porque, neste momento, é importante dar uma resposta positiva após dois resultados negativos.Depois dos jogos da Taça da Liga (que podem ser dois, se atingir a final), o líder Sporting vai ao Bessa defrontar o Boavista e no último dia do mês disputa o dérbi, em Alvalade, com o Benfica.O plantel leonino regressou ontem ao trabalho, com os titulares do encontro com o Rio Ave a fazerem recuperação. Antes da sessão, Porro e Adán receberam os prémios da Liga do melhor defesa e melhor guarda-redes de dezembro, respetivamente.No rescaldo do duelo com os vila-condenses, o capitão Coates usou as redes sociais para motivar a equipa e os adeptos: "Não foi o nosso melhor jogo, mas este grupo vai sempre tentar até o fim!! Jogo a jogo!! A luta continua!!"