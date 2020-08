Manchester City já fala com pai de Messi para levar argentino para a Premier League

Lionel Messi está de saída do FC Barcelona e o Manchester City afirma-se, cada vez mais, como o possível destino do craque argentino, de 33 anos. De acordo com a rádio RAC1 da Catalunha, o emblema inglês já estará mesmo em negociações com o pai de Messi, na pessoa de Ferran Soriano, CEO dos “citizens” e antigo dirigente do FC Barcelona.

A ESPN vai mais longe e revela que o astro argentino já terá mesmo recebido uma proposta para representar o Manchester City durante as próximas três temporadas, com o clube britânico a propor mais duas épocas nos New York City FC da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos, uma vez que ambas as equipas fazem parte do City Football Group.

O emblema catalão já comentou a atual situação de Messi e esta quarta-feira, durante a apresentação do português Trincão, o secretário técnico do clube, Ramón Planes, abordou o tema do momento: “Não contemplamos a saída de Messi. Pensamos no Messi como um jogador do Barça. Hoje chega o Trincão e esperamos que triunfe ao lado do Messi. O Barcelona já se reconstruiu muitas vezes ao longo da sua história e voltou sempre forte. A nossa ideia é fazê-lo à volta do melhor jogador do mundo. Não podemos fazer disto uma disputa entre Messi e o Barcelona porque nenhum dos dois merece”.