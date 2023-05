Manchester City goleia Real Madrid com ajuda portuguesa e carimba presença na final da Liga dos Campeões

O Manchester City goleou, por 4-0, o Real Madrid e carimbou a presença na final da Liga dos Campeões. Bernardo Silva apontou os dois primeiros golos da equipa da casa no jogo desta quarta-feira em Inglaterra.A vitória começou a ganhar forma ainda no primeiro tempo, quando Bernardo Silva marcou dois golos, aos 23 minutos e aos 37. Na segunda parte um golo na própria baliza do ex-FC Porto Éder Militão descansou os citizens, que fechariam as contas para lá dos 90, com um golo do argentino Julián Álvarez.O jogo da primeira mão, em Madrid, terminou com um empate a uma bola. A equipa orientada por Pep Guardiola vai defrontar o Inter Milão na final da prova, marcada para Istambul.