Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United "com efeitos imediatos" e por acordo mútuo, anunciou hoje o clube inglês, na sequência de uma entrevista em que o avançado disse sentir-se "traído" e desrespeitado.Através de um curto comunicado publicado nas redes sociais, o clube inglês agradeceu ainda ao experiente avançado português pela sua "grande contribuição" nas duas passagens por Old Trafford.

"Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United, por acordo mútuo, com efeitos imediatos. O clube deseja-lhe, e à sua família, tudo de bom para o futuro", escreveram os 'red devils', no comunicado.

Antes de se juntar à seleção portuguesa, que está no Qatar para disputar o Mundial2022, o capitão da equipa das 'quinas' deu uma entrevista em que criticou longamente o clube, o treinador, Erik ten Hag, e revelou sentir-se "traído" e desrespeitado naquele emblema, ao qual regressou em 2021, após uma primeira passagem (2003-2009), já depois de representar Real Madrid e Juventus.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC