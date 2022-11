O jornal inglês 'Daily Mail' avança que os jogadores do Manchester United querem que o clube trate da saída de Cristiano Ronaldo do clube antes do final do Campeonato do Mundo, de modo a que o português não tenha de voltar a Old Trafford.As críticas que CR7 fez ao clube, ao treinador e até a alguns dos jogadores mais jovens não terão sido bem recebidas pelo plantel.Segundo o mesmo jornal, Ronaldo "queimou as pontes" que tinha com a equipa durante a polémica entrevista que deu ao jornalista britânico Piers Morgan.