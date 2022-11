Cristiano Ronaldo em entrevista explosiva ataca Ten Hag e Manchester United

Cristiano Ronaldo arrasou o treinador Ten Hag e o Manchester United, numa entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan."Tentaram mandar-me embora. Não só o treinador, mas também dois ou três diretores. Honestamente, não sei se estão a ver-se livres de mim, mas sinto-me traído. Não me querem aqui desde o ano passado", disse o craque português, que fala da relação com o treinador holandês do United: "Não tenho respeito por ele porque ele não me respeitou."Ronaldo, que esta segunda-feira integra o estágio da de Portugal para o Mundial, relembrou o momento em que perdeu uma das filhas no parto de gémeos da namorada Georgina."Foi o período mais difícil da minha carreira, tanto pessoal como profissionalmente. Fizeram de mim a ovelha negra", salientou. O craque revelou ainda que um problema de saúde da filha mais nova, Bella Esmeralda, na altura com apenas três meses, fez com que estivesse ausente na pré-época do Manchester United."Falei com o diretor desportivo e com o presidente do Manchester United e eles de certa forma não acreditaram que algo de mau tinha acontecido, o que me fez sentir mal. Eles acreditaram, mas ao mesmo tempo eles nunca... nunca irei trocar a saúde da minha família pelo futebol. Agora, ou mesmo há 10 anos. E isso magoou-me mesmo porque duvidaram do meu trabalho. Tive dificuldades, mas especialmente a Bella [filha] e a Gio porque passaram uma semana no hospital. A Bella teve um grande problema de saúde", disse Cristiano.O jogador acrescentou ainda que não foi à à pré-temporada porque não se "sentiria bem em deixar a minha família para fazer a pré-temporada. Penso que não era justo deixar a minha família só para fazer a pré-época", afirmou.CR7, que após esta entrevista não deve voltar a jogar pelo United, falou ainda que o clube está longe do nível do City, Liverpool ou Arsenal: "Não evoluiu."