Manchester United lança rede a João Félix

O Manchester United pondera avançar para a contratação de João Félix (Atl. Madrid), na tentativa de reforço do plantel para a nova época. Com a equipa afundada no último lugar da classificação da Premier League, os responsáveis do clube inglês tentam desesperadamente dar novas ferramentas ao treinador Erik ten Hag. Isto enquanto gerem o complexo dossiê CR7.



A notícia é avançada pelo jornal ‘Marca’, que garante ainda que também o médio brasileiro Casemiro, do Real Madrid, está na agenda do United. Contudo, não se figuram fáceis as contratações dos jogadores. Ainda segundo a ‘Marca’, nem Atlético nem Real mostram vontade de negociar. Segundo o jornal ‘As’, os colchoneros terão rejeitado uma proposta pelo português no valor de 130 milhões de euros e remetem para a cláusula de rescisão: 350 milhões.

