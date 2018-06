Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manuel Aguiar Reis substitui Guilherme Pinheiro na SAD do Sporting

Guilherme Pinheiro demitiu-se a 5 de junho.

Por Lusa | 00:35

A SAD do Sporting anunciou na quinta-feira a cooptação de Manuel Aguiar Reis para administrador, substituindo Guilherme Pinheiro, que se tinha demitido em 5 de junho.



De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o novo admistrador "assegurará as funções de responsável pelas relações com o mercado, que acumulará com os pelouros de Governance, Sistemas de Informação e Segurança".



Guilherme Pinheiro, que trabalhava com a Banca, tinha a seu cargo a Academia e as negociações com agentes e jogadores, demitiu-se em 05 de junho.



Manuel Aguiar Reis é o quinto administrador a ser cooptado pela SAD dos 'leões' nos últimos dias, juntando-se a Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do clube, Luís Silva Marques, Paulo Chaves e Mendes Salsa.



José Sousa Cintra foi designado presidente da SAD, pela Comissão de Gestão, após Bruno de Carvalho ter sido destituído de presidente do Sporting, ocorrida na Assembleia Geral do clube de sábado.