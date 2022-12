Maracanã quer ter Lionel Messi eternizado no seu passeio da fama

A autoridade do desporto do estado do Rio de Janeiro reiterou esta segunda-feira o convite ao argentino Lionel Messi, recente campeão do mundo, para "eternizar" o seu nome no passeio da fama do estádio Maracanã, o templo do futebol brasileiro.

"Lionel Messi já mostrou toda a sua importância dentro e fora de campo. É um jogador que está há anos no mais alto nível da história do futebol. A conquista do Mundial é apenas a coroação de uma bela e vitoriosa carreira", justificou o presidente do organismo que administra o Maracanã, Adriano Santos.

O convite, feito através da federação argentina, pretende fazer com que Messi possa "eternizar o seu nome na história do futebol mundial e do estádio junto a outras estrelas como Pelé, Garrincha, Rivelino e Ronaldo".

O português Eusébio, o alemão Franz Beckenbauer, os uruguaios Sebastián 'Loco' Abreu e Alcides Ghiggia, o chileno Elias Figueroa, o sérvio Petckovic e o paraguaio Romerito são alguns dos futebolistas que têm a honra de estar imortalizados no Maracanã.

Messi capitaneou a 'albiceleste' para o seu terceiro título mundial ao vencer domingo a França, no desempate por penáltis (4-2), após o 2-2 no tempo regulamentar e o 3-3 no fim do prolongamento.

O primeiro desafio a Messi foi feito há um ano, depois de este ter conquistado pela Argentina a Copa América no emblemático estádio 'canarinho' numa final que disputou precisamente contra o Brasil.

"Nada mais justo do que o Maracanã render também uma homenagem, pois o Messi é um génio do futebol", completou o dirigente.