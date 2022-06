O argentino Marchesín já demonstrou o desejo de sair do FC Porto para jogar e ser opção para o Mundial do Qatar no final do ano, mas está dependente de uma proposta que possa surgir de cerca de 8 milhões de euros e sobretudo da saída ou não do titular da baliza, Diogo Costa, sabe o CM.



O guarda-redes, de 34 anos, vai entrar para o último ano de contrato com os dragões e por isso está recetivo a ouvir propostas.









