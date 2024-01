A contratação de Marcos Leonardo é a consumação de um sonho de Rui Costa, que já dura desde antes da aquisição de Arthur Cabral, apurou o CM. O jogador brasileiro de 20 anos é o segundo reforço de inverno do Benfica, depois do argentino Prestianni (este só chega no final do mês), e é tido no Brasil como o novo Neymar.









