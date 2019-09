Marega passa de ‘gordo’ a decisivo

A forma física de Marega foi amplamente discutida após a derrota frente ao Krasnodar, no Dragão, e consequente eliminação da Liga dos Campeões. Mas a resposta do ponta de lança foi avassaladora. Três golos nos últimos dois jogos, frente a Benfica e V. Guimarães, colocaram novamente o selo de decisivo ao avançado de 28 anos.

A imagem do maliano com a camisola levantada levantou dúvidas sobre a condição física do atacante, que apresentou um perímetro abdominal incomum para um jogador profissional, tendo mesmo sido apontado, nas redes sociais, como estando ‘gordo’. "Não vi qualquer problema. Controlamos todos os dias os jogadores. Temos um nutricionista perto de nós, controlamos o peso e o estado físico dos jogadores. Estamos muito atentos e isso nem é um tema", garantiu, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição, em defesa de Marega, que usou as redes sociais para garantir estar nas melhores condições físicas.

O maliano, depois da participação na CAN, chegou a ser apontado como alvo do Valência mas manteve-se às ordens do técnico portista e encetou um ciclo de dois jogos consecutivos a celebrar. É já o melhor marcador dos dragões esta época, tendo já participado em seis partidas.



PORMENORES

Três dias de folga

O plantel do FC Porto beneficiou de um período de três dias de folga após o jogo de domingo com o V. Guimarães. Os treinos são retomados esta quinta-feira.



Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto inicia a defesa do título da UEFA Youth League frente ao Liepaja, da Letónia, nos dias 2 e 23 de outubro.