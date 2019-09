Superioridade numérica lança FC Porto

O FC Porto venceu este domingo o V. Guimarães, por 3-0, com uma exibição descolorida frente a uma equipa que terminou o jogo com nove jogadores. Um resultado exagerado.O destino do V. Guimarães ficou traçado aos 40 segundos, quando Tapsoba foi expulso ao tentar travar a caminhada de Marega para a baliza. Uma decisão polémica de Carlos Xistra.Os jogadores do FC Porto, os mesmos que tinham ganhado (2-0) ao Benfica na Luz na jornada anterior, ficaram assim como o caminho aberto para a vitória.E o golo acabou por chegar com alguma naturalidade pelos pés de Marega. O possante e veloz avançado portista foi um quebra cabeças para a defesa vimaranense. No golo, recebeu a bola num cruzamento de Corona, dominou-a e tirou um defesa do caminho antes de rematar para o fundo das redes.A vantagem fez os dragões baixarem de intensidade. Os vitorianos encolheram-se nas ações defensivas, mas nunca deixaram de procurar o contra-ataque e aqui Rochinha foi o mais inconformado e o que esteve mais perto do golo, valendo a antecipação atenta de Marchesín.O FC Porto foi sempre mais perigoso e Marcano ainda cabeceou à trava, em novo cruzamento de Corona.Na etapa complementar, os vimaranenses mostraram brio e tentaram chegar ao golo, mas o guarda-redes Marchesín esteve intransponível. Miguel Silva também brilhou em especial a remates de Marega.A expulsão, por protestos de Davidson, complicou ainda mais as contas de Ivo Vieira. E foi a jogar contra nove que o Dragão voltou a aparecer. Acabaram por ampliar a vantagem por Marcano (88’) numa recarga a um remate de Luis Díaz. Foi necessário recorrer ao vídeo-árbitro para a validação do golo. Os vimaranenses acusaram este duro golpe e ainda tentavam recompor-se quando Marega bisou nos descontos, a passe de Otávio. O dragão avança com sinal vermelho.