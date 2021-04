Matheus Nunes aponta ao onze do Sporting

Matheus Nunes, autor do golo que valeu o triunfo do Sporting frente ao Sp. Braga, é apontado à titularidade no jogo com o Nacional, apurou oO médio luso-brasileiro, de 22 anos, pode ter ganho a titularidade com o golo no Minho. Um prémio pelo triunfo que impulsionou os leões para o título e uma forma de fazer descansar João Mário, nitidamente numa fase de menor fulgor.Matheus Nunes tem substituído João Mário nos últimos jogos, sendo por isso um sucessor natural. Assim, o médio luso-brasileiro deve fazer parceria com Palhinha à frente da defesa na partida de sábado com o Nacional, o último classificado da Liga.Rúben Amorim terá de mexer em vários setores da equipa. Vai ter de estrear o guarda-redes Maximiano na Liga, esta época, depois de Adán ter visto o quinto amarelo em Braga. Na defesa, a expulsão de Gonçalo Inácio (duplo amarelo) deve abrir as portas à titularidade de Luís Neto ou até a Eduardo Quaresma, pois o veterano saiu de Braga com uma entorse no tornozelo direito.Nas laterais, Porro e Nuno Mendes continuam seguros, tal como Paulinho na frente de ataque. Pedro Gonçalves e Nuno Santos também jogam, até porque Tiago Tomás, além de estar tocado, é um dos jogadores castigados.Os avançados Tiago Tomás (entorse no tornozelo esquerdo) e Tabata (entorse traumática do joelho esquerdo) falharam ontem o treino dos leões. Ambos estão fora do jogo com o Nacional.