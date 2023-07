Mbappé pode juntar-se a Jorge Jesus na Arábia Saudita por valor recorde

O Al Hilal, de Jorge Jesus, terá submetido uma oferta de 300 milhões de euros para contratar Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain, informa o jornalista especialista em transferências Fabrizio Romano.Os sauditas querem desembolsar este valor para contratar um dos nomes mais valorizados do mercado. O francês de 24 anos joga no PSG, mas o clube parisiense já fez saber que não conta com o avançado.Na sexta-feira os franceses 'riscaram' Mbappé dos eleitos para o estágio no Japão e colocou o atleta na lista de jogadores para venda.Segundo Fabrizio, o PSG acredita que Mbappé está decidido em rumar ao Real Madrid e já terá acordado os valores do contrato com os espanhóis.Caso se concretize, seria não só uma transferência importante para a equipa de Jorge Jesus - que tem em Rúben Neves ou Milinkovic-Savic os nomes mais sonantes - mas também para a liga saudita, que juntaria Mbappé a Cristiano Ronaldo e Benzema no lote de melhores futebolistas na Arábia Saudita.O valor representa um recorde nas transferências de futebol. Até hoje, a transferência mais cara registou-se quando o PSG comprou Neymar ao Barcelona, por 222 milhões de euros.