PSG 'risca' Mbappé dos eleitos para o estágio no Japão e coloca avançado à venda

De acordo com Fabrizio Romano, o Paris-Saint-Germain tomou a decisão de deixar Kylian Mbappé fora do plantel que vai realizar o estágio de pré-temporada no Japão. O craque francês passará a fazer parte da lista de transferências do clube.Recorde-se que Kylian Mbappé enviou uma carta ao PSG a informar o clube que tinha decidido não acionar o ano adicional de contrato (até 2025). Depois, o dono do PSG fez um ultimato ao internacional francês na apresentação de Luís Enrique. Nasser Al-Khelaïfi afirmou que o jogador não assinaria livre por nenhuma equipa e que se não quisesse assinar um novo contrato com os parisienses que a porta de saída estaria então aberta. Além disso, sublinhou que teria duas semanas para decidir. As duas semanas passaram e o PSG terá tomado a decisão de deixar o jogador fora do plantel.Entretanto, a mesma fonte adianta que o PSG entende que Mbappé já terá chegado a acordo com o Real Madrid para transferir-se como jogador livre em 2024.