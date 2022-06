A possibilidade de Chancel Mbemba prosseguir a carreira no FC Porto continua em aberto, mas a dois dias do termo do contrato do defesa-central, o braço de ferro entre as parte prossegue. A SAD azul-e-branca ainda não conseguiu encontrar alternativa para a vaga do internacional congolês de 27 anos, e tal facto mantém o jogador atento e até esperançoso de que os seus (ainda) patrões cedam às suas exigências, tendo em vista a renovação.









