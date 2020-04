Médico do Nacional critica regresso da equipa aos treinos

O vice-presidente do Nacional para a área médica e diretor clínico do clube qualificou ontem o regresso da equipa de futebol dos madeirenses, no início da semana, como "pouco razoável". João Pedro Mendonça – filho do antigo presidente dos alvinegros, o médico Nélio Mendonça, que dá o nome ao Hospital do Funchal –, em declarações à Lusa na qualidade de presidente da Associação Nacional dos Médicos de Futebol, afirmou: "O que o Nacional está a fazer não põe a saúde em risco, porque tudo está a ser respeitado."Todavia, acrescentou: "Coisa diferente é que, face ao estado de emergência em que se vive, acho, mais do que controverso e discutível, pouco razoável."Quanto ao regresso da Liga, o médico adiantou: "É muito provável que, na retoma, os primeiros jogos sejam à porta fechada. Depois disso, vai depender muito dos números e da forma como a pandemia evoluir."Maria João Cascais, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva, considera que ainda é cedo para apontar datas para um possível regresso das competições.O treinador do Boavista, Daniel Ramos, espera que a atual edição da Liga seja retomada, e não cancelada, embora vá respeitar todas as decisões tomadas.