Médicos da Juventus dizem que corpo de Ronaldo tem 20 anos

Comentador de futebol publicou valores físicos do craque português.

18:19

Cristiano Ronaldo já está habituado a encantar no mundo do futebol e agora surpreende mais uma vez com o resultado dos exames médicos feitos na chegada ao clube italiano. Um especialista e comentador de futebol, Mateo Bonetti, publicou nas redes sociais os valores físicos que o jogador fez ao chegar à Juventus.

Os exames de CR7 apontam que, apesar dos 33 anos do internacional português, o seu físico assemelha-se ao de um jovem de 20 anos, tendo em conta os números e os valores corporais apresentados nos relatórios médicos.





Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament — Matteo Bonetti (@TheCalcioGuy) July 23, 2018





Apenas 7% da composição corporal de Ronaldo é massa gorda, sendo que o habitual em jogadores da sua idade ronda os 11%. Relativamente ao índice de massa corporal, que se esperava não ultrapassar a média de 46%, o craque surpreende com 50% de músculo.

Bonetti revela ainda o sprint máximo do atleta no Mundial 2018, quando Ronaldo atingiu os históricos 34km/h, tornando-se o mais rápido do Campeonato do Mundo.