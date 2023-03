Mesut Özil termina carreira aos 34 anos

O futebolista internacional alemão Mesut Özil, campeão mundial em 2014, terminou a carreira, aos 34 anos, anunciou esta quarta-feira o médio dos turcos do Basaksehir, através de uma publicação na conta oficial no Twitter.

Özil, que se vai "retirar, com efeitos imediatos, do futebol profissional", trabalhou três épocas no Real Madrid sob o comando do treinador português José Mourinho (2010/11, 2011/12 e 2012/13), e uma com Vítor Pereira, no Fenerbahçe (2021/22), tendo saído quando a equipa turca já era orientada por Jorge Jesus.

"Estas últimas semanas e meses, durante os quais também sofri algumas lesões, tornaram claro que era a altura certa para abandonar os grandes palcos do futebol", escreveu o médio, natural de Gelsenkirchen, que também tem nacionalidade turca.

Özil conquistou o título mais importante da carreira no Mundial2014, realizado no Brasil e no qual a Alemanha venceu a Argentina na final, por 1-0, após prolongamento, num encontro em que o médio foi substituído no último minuto do tempo extra.

Após o Campeonato do Mundo de 2018, no qual a Alemanha não passou da fase de grupos, Özil afastou-se da seleção germânica, entre acusações de racismo, despedindo-se com 92 internacionalizações e 23 golos marcados pela 'Mannschaft'.

Özil iniciou a carreira no Schalke 04, representando depois, sucessivamente, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e Basaksehir, tendo como troféu mais importante conquistado nestes clubes a Liga espanhola, em 2012, com José Mourinho como treinador.