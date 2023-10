Médio do FC Porto Stephen Eustáquio lesiona-se ao serviço da seleção do Canadá

O futebolista Stephen Eustáquio, que representa o FC Porto, da I Liga portuguesa, lesionou-se no estágio da seleção do Canadá e vai falhar o duelo particular perante o Japão, comunicaram esta quarta-feira os 'canucks', sem revelarem pormenores.

Numa nota publicada nas suas redes sociais, a Associação Canadiana de Futebol (CSA) deu conta da indisponibilidade do médio, que fazia parte do elenco de 23 convocados do selecionador interino Mauro Biello para a visita aos nipónicos, na sexta-feira, em Niigata.

Stephen Eustáquio regressará em breve ao Olival para ser reavaliado pelo departamento médico do FC Porto e iniciar o processo de recuperação, numa fase em que os 'dragões' já tinham no lote dos lesionados os defesas Pepe, Marcano e Zaidu e o avançado Gabriel Veron.