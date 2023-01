Messi diz que "pressentia que Deus" lhe ia dar o título de campeão mundial de futebol

O futebolista argentino Lionel Messi considerou hoje que o Mundial2022 foi o momento ideal para se sagrar campeão do mundo, e admitiu que teria sido fantástico receber o troféu das mãos de Maradona.

"Não havia melhor momento do que este [para vencer o Mundial], tal como não houve melhor momento para vencer a Copa América, onde foi e como foi", disse o jogador do Paris Saint-Germain, numa entrevista à rádio Urbana FM.

Messi, eleito o melhor jogador do Campeonato do Mundo de 2022, disputado no Qatar, garantiu que se pudesse ser ele a escolher também teria optado por se sagrar campeão nesta altura, "quase no final da carreira".

O avançado internacional argentino confessou que "pressentia que Deus" lhe ia conceder um título mundial.

"Agradeço todos os dias da minha vida, e não só pelos sucessos profissionais. Não me posso queixar de nada, nem pedir mais nada. Sou grato por tudo o que tenho", disse o jogador, de 35 anos.

O capitão da seleção argentina admitiu que teria gostado muito de receber o troféu, conquistado após o triunfo sobre a França no desempate por grandes penalidades, das mãos de Diego Maradona, campeão mundial pela Argentina e falecido em 2020.

"Teria gostado muito que me entregasse a Taça, se tivesse estado, queria que fosse ele a entregá-la, que visse a Argentina campeã do mundo", disse Messi, acrescentando: "Ele estava a empurrar-nos para a vitória desde lá de cima".

A seleção da Argentina conseguiu em 18 de dezembro de 2022 o seu terceiro título mundial, depois de 1978 e 1986, ao bater a França, campeã em título, no desempate por grandes penalidades (4-2, após 3-3 no fim do prolongamento).