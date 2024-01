O Sporting já antecipou receita dos direitos televisivos até 2027, quando só restará um ano do contrato com a Nos, sabe o CM. O clube de Alvalade anunciou a recompra dos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) que estavam na posse do Novo Banco, o que lhe permitirá passar a deter 88% da SAD e captar um novo acionista minoritário de referência.









