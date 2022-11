Novas buscas do Ministério Público à procura do rasto do dinheiro de Pinto da Costa, no Porto

O Ministério Público (MP) fez novas buscas à procura do rasto do dinheiro de Pinto da Costa e terão sido feitas várias as operações na cidade do Porto, no início desta semana, no âmbito da "Operação Prolongamento". A informação está a ser avançada pela revista Visão.



A investigação incide sobre os negócios feitos pelo presidente do FC Porto com um dos sócios do grupo DESFO, que detém a cadeia de lojas 'Hôma'. Os inspetores estariam particularmente interessados nos negócios imobiliários feitos por Pinto da Costa, nomeadamente na assinatura de contratos promessa e compra e venda de apartamentos e o cessar posterior de posições contratuais.