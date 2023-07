Apoiante de longa data, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, está novamente ao lado do presidente do FC Porto. O governante é o primeiro signatário da lista da Comissão de Recandidatura de Pinto da Costa para o mandato 2024-2028.



Questionado pelo CM sobre os motivos que o levaram a dar este passo, Manuel Pizarro, através da assessoria do Ministério da Saúde, não respondeu até ao fecho desta edição.









