Moreirense anuncia contratação do médio Chiquinho ao Benfica

Jogador português é o nono reforço anunciado pelos 'cónegos' para a época 2018/19.

O Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, oficializou esta sexta-feira a contratação do médio ofensivo Chiquinho ao Benfica, a título definitivo, para as próximas cinco épocas, em nota divulgada no sítio oficial na Internet.



O jogador, de 23 anos, pode estrear-se no principal campeonato português pelo emblema do concelho de Guimarães, depois de ter iniciado a época no clube da Luz, com o qual assinara um contrato igualmente válido até ao final da época 2022/23, e integrado o estágio das 'águias', em Burton upon Trent (Inglaterra).



O médio ofensivo destacou-se na época passada, ao serviço da Académica, da II Liga, com nove golos em 41 jogos oficiais, depois de já ter representado, como sénior, o Leixões, também do segundo escalão, nas épocas 2014/15 e 2016/17, o Gondomar, do Campeonato de Portugal, em 2015/16, e o Lokomotiva Zagreb, da I Liga croata, na segunda metade de 2016/17.



Formado no Roriz, clube do seu concelho natal de Santo Tirso, no Pasteleira, no Boavista e, por fim, no Leixões, Chiquinho tornou-se esta sexta-feira no nono reforço anunciado pelos 'cónegos' para a época 2018/19, apesar de já estar a trabalhar às ordens do técnico Ivo Vieira e de ter participado, na quarta-feira, na vitória sobre o Famalicão (2-0), em jogo particular.



As outras contratações já garantidas são o guarda-redes Pedro Trigueira, os laterais direitos João Aurélio e D'Alberto, o central Ivanildo Fernandes, os médios Fábio Pacheco e Pedro Nuno e os avançados Heriberto e David Texeira.