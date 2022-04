O médio Morita está a forçar a saída do Santa Clara para ingressar no Sporting, apurou o Correio da Manhã.



O japonês já considerou que a mudança para o clube de Alvalade é “a oportunidade de uma vida” e está indignado pela indecisão da SAD dos açorianos em libertá-lo no final da época.



Os leões querem o jogador, mas já frisaram que não vão entrar em loucuras.









